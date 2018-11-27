PF prende mulher do traficante internacional "Bolão", em Corumbá

A Polícia Federal prendeu na tarde de ontem (26), na cidade de Corumbá, Letícia Ferreira Riquelme, companheira de Jorge Luis da Silva, vulgo “Bolão”, um dos seis narcotraficantes mais perigosos do país. Bolão foi recapturado pela polícia brasileira no dia 13 de agosto deste ano, após ter sido expulso da Bolívia, onde morava fazendo uso de identidade falsa.

O narcotraficante estava foragido da Justiça brasileira após ter sido expedido contra sua pessoa um mandado de prisão pela 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande, onde foi condenado a 28 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão pela prática reiterada do delito de tráfico internacional de drogas, além de financiamento do tráfico.

Desta vez a Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima, informando que Letícia – que se encontrava foragida por possuir em seu desfavor um mandado de prisão expedido no mesmo processo, em razão de ter sido condenada juntamente com seu companheiro – estaria transitando em um automóvel pela cidade de Corumbá, na fronteira com a Bolívia.

Ao realizar abordagem no veículo, os policiais federais depararam-se com uma mulher que se apresentou com uma identidade falsa em nome de Alice Rios Castedo e, então, conduziram-na até a delegacia da Polícia Federal de Corumbá. Após ser apresentada ao Delegado Federal responsável, a conduzida admitiu ser Letícia e estar fazendo uso de documento falso, razão pela qual foi presa em flagrante e indiciada pelo delito previsto no art. 304, do Código Penal.

Na ocasião também foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande, em razão da condenação por tráfico de drogas. Letícia se encontra detida, à disposição da Justiça.