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Aposentado morto em setembro caiu em emboscada armada pela namorada

Assassinato seria "prova de amor" da mulher para outro homem

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/11/2018 às 12:01

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Orivaldo Martins da Silva, de  61 anos, que foi encontrado morto em setembro, no lago da antiga pedreira de Dourados, foi vítima de uma armação planejada por três pessoas, entre elas a namorada. Suspeitos foram apresentados ontem (28), pelo Setor de Investigações Gerais (SIG).

De acordo com o site Dourados News, Jaqueline da Silva Padilha, de 30 anos, namorada do aposentado, participou do latrocínio junto com Jacson Ávalo de Araújo e Elvis Luciano Tavares, que também são suspeitos de outro assassinato ocorrido em setembro.

Jaqueline mantinha um relacionamento com Jacson, mas passou a se relacionar também com o idoso, que a  ajudava financeiramente. Ao descobrir sobre o caso, o primeiro namorado teria ficado enciumado e exigiu da namorada que, como prova de amor, atraísse a vítima até um lugar combinado para o matar.

A mulher e Orivaldo foram vistos pela última vez no dia 4 de setembro, mesma data em que ele desapareceu, conforme informou a família à polícia. No mesmo dia, a suspeita levou a vítima até onde Jacson, armado, e Elvis estavam. Lá eles renderam o aposentado e o agrediram com chutes, mas, ao chegar na pedreira, Jaqueline não teve coragem de matá-lo.

Jacson fez a execução e teria jogado o idoso ainda vivo no lago. Após o assassinato, os dois homens pegaram o veículo da vítima, um GM Corsa, e levaram até o Paraguai, onde o venderam por R$ 3 mil, além de roubar em torno de R$ 1 mil da aposentadoria do homem.

Jacson e Elvis estão presos preventivamente desde o dia 19 de novembro pela morte de outro rapaz. Os três negam o crime contra Orivaldo.   

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