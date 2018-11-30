Urgente: motorista morre e gestante fica ferida em grave acidente na 262

Um acidente ocorrido há poucos instantes, matou um motorista e deixou ferida uma gestante, na BR 262, a aproximadamente 30 km de Aquidauana, em frente à Fazenda Paraíso.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU se mobilizaram para retirar as vítimas do local e meia pista da rodovia precisou ser interditada.

Foto: Divulgação rede social

O acidente ocorreu entre os municípios de Aquidauana e Miranda e envolveu uma Carreta da Vobeto e um automóvel Prisma.

De acordo com as primeiras informações, os passageiros do carro eram de Miranda (MS) e seguiam viagem sentido Aquidauana. Após uma aquaplanagem, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu de frente com a carreta que seguia sentido Corumbá (MS).



Com o impacto, o motorista morreu no local e a acompanhante, uma gestante de 24 anos, ficou presa nas ferragens. Ela foi resgatada consciente, mas com vários ferimentos, pelo Corpo de Bombeiros e foi levada pra Aquidauana.

Já o motorista da carreta, de 56 anos, reclamava de fortes dores no peito foi levado para Miranda.