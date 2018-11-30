Vídeo: Polícia identifica motorista que morreu em acidente entre carro e carreta na BR-262

Foi identificado como Bruno Gomes de Melo, de 24 anos, o motorista que morreu em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira, na rodovia BR-262, a cerca de 30 quilômetros de Aquidauana. A mulher que o acompanhava no veículo, identificada como Iara Vilhalva da Silva, de 24 anos, foi socorrida com vários ferimentos e encaminhada ao hospital. Ela está grávida de oito meses e a equipe médica avalia possibilidade de cesariana.

O acidente ocorreu entre os municípios de Aquidauana e Miranda e envolveu uma carreta e um automóvel Prisma. Os passageiros do carro eram de Miranda e seguiam viagem sentido Aquidauana. Após uma aquaplanagem, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu de frente com a carreta que seguia no sentido contrário, rumo a Corumbá.

Com o impacto, Bruno morreu no local e Iara ficou presa nas ferragens. Ela foi resgatada consciente, mas com vários ferimentos, pelo Corpo de Bombeiros e foi levada pra Aquidauana. Já o motorista da carreta, de 56 anos, reclamava de fortes dores no peito foi levado para Miranda.





