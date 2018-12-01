Alegre e brincalhão, Bruno estava empolgado com a chegada do primeiro filho

Morto em acidente na tarde de ontem, na rodovia BR-262, entre Miranda e Aquidauana, Bruno Gomes de Melo, de 24 anos, estava animado com a chegada do primeiro filho. Segundo a tia Rose Santos, o rapaz era alegre, brincalhão e havia começado novo trabalho há menos de dez dias em um supermercado de Miranda, município onde vivia com a esposa Iara Vilhalva da Silva, de 24 anos, que se feriu gravemente.

Conforme apurado, Iara foi encaminhada ontem para a Santa Casa para ser submetida a uma cirurgia, pois estava gestante de oito meses e perdeu o bebê no acidente. Neste sábado pela manhã ela deve passar por uma nova cirurgia. O corpo de Bruno é velado na Pax Universal de Miranda e o enterro deve ocorrer às 11 horas, no Cemitério Municipal. A família aguarda liberação para também sepultar o bebê.

O casal seguia para Aquidauana para uma consulta médica quando o acidente aconteceu na tarde de ontem. Após uma aquaplanagem, Bruno perdeu o controle do veículo e bateu de frente com a carreta que seguia no sentido contrário, rumo a Corumbá. Com o impacto, ele morreu no local e Iara ficou presa nas ferragens. Ela foi resgatada consciente, mas ferida. Já o motorista da carreta, de 56 anos, reclamava de fortes dores no peito e foi levado para Miranda.

