Rapaz de 24 anos morto em acidente na BR-262 também deixa uma filha de 6 anos

Iara Vilhalba da Silva, de 24 anos, segue internada e sedada, de acordo com informações da tia da jovem. Ela sofreu um grave acidente na última sexta-feira (30) e estava gestante de 8 meses, mas perdeu o bebê. O marido, Bruno Gomes de Melo, também de 24 anos, não resistiu e morreu no acidente. Ele deixou ainda uma filha de 6 anos, fruto de relacionamento anterior.

O pai e a criança foram enterrados juntos no sábado (1º), no Cemitério Municipal de Miranda. O quadro clínico de Iara é estável e, segundo a tia da jovem, os médicos da Santa Casa de Campo Grande estão tirando aos poucos a sedação, após a vítima passar por duas cirurgias.

Colisão - O casal seguia para Aquidauana para uma consulta médica quando o acidente aconteceu na tarde de sexta-feira. Após uma aquaplanagem, Bruno perdeu o controle do veículo e bateu de frente com a carreta que seguia no sentido contrário, rumo a Corumbá. Com o impacto, ele morreu no local e Iara ficou presa nas ferragens. Ela foi resgatada consciente, mas ferida. Já o motorista da carreta, de 56 anos, reclamava de fortes dores no peito e foi levado para Miranda.



*Com informações de Luiz Guido Jr.