7º Batalhão de Polícia Militar forma 26 policiais militares no Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática da PMMS

Hoje pela manhã (07.12) o 7º Batalhão PM promoveu a Solenidade de Formatura do 2º CAFT – Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática, com a presença do Comandante do 7º Batalhão PM (Tenente-coronel PM Marcelo Santos do Amaral), anfitrião do evento e o Comandante do BPMChq (Tenente-coronel PM Marcos Vinícius Pollet), parceiro das ações. Além dos formandos, estiveram presentes os colaboradores, familiares e autoridades, dentre elas o Comandante da Academia de Polícia Militar/PMMS (Coronel PM Airton Leonel Praeiro), o Comandante do 9º BECmb (Coronel Eng. Fábio Batista Bogoni) e representantes do Executivo e Legislativo local.

Tal curso reflete a padronização das Forças Táticas do Estado decorre de portaria do Comandante Geral da PMMS, Cel Waldir Ribeiro Acosta, que instituiu comissão para elaborar procedimentos e princípios únicos para todas unidades. A doutrina de Força Tática da PMMS se desenvolveu baseada na ROTA – Rondas Ostensivas Tobias De Aguiar – de São Paulo e visa elevar o grau de segurança dos militares durante as ações.

Em poucas palavras, o Comandante do 7º Batalhão PM agradeceu a presença de todos, evidenciou a importância do curso para o efetivo e celebrou o apoio dos amigos, instrutores e do oficial do 7º Batalhão PM que esteve à frente das ações (Tenente PM Jorge Manoel Martins Júnior). Na oportunidade, o Tenente-coronel Amaral fez questão de, em nome dos três primeiros colocados, parabenizar os demais pelo empenho e profissionalismo demonstrado ao longo do curso.

Antes do encerramento, houve a entrega de certificados aos colaboradores que, com muito desprendimento, investiram na estrutura logística para a concretização do curso. Logo após os 26 formados receberam a ‘insígnia de curso’ e o ‘braçal de força tática’ das mãos dos familiares.

O Comandante-Geral da PMMS deseja sucesso a todos os discentes do curso, na certeza de que os conhecimentos que serão absorvidos auxiliarão sobremaneira no desempenho de suas funções na Força Tática do 7º BPM, refletindo positivamente na manutenção da ordem pública e sensação de segurança daquela região.