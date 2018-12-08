Treslagoense que sumiu na Austrália é encontrada morta em praia

Criskeila Veloso Gomes, sul-mato-grossense de 21 anos que estava desaparecida desde o dia 28 de novembro, na Austrália, foi encontrada morta em uma praia. Segundo o site Hoje Mais, de Três Lagoas, a informação foi confirmada pela irmã, Criskelly Gomes, neste sábado. Ainda não há informações sobre as causas e circunstâncias da morte.

A vítima era moradora de Oakey, no estado de Queensland, há cerca de 10 anos, quando emigrou com a família para o país. Ela e o irmão, que continuou na Austrália quando o restante da família voltou para o Brasil, tinham marcado um almoço, na data do desaparecimento, por conta da conquista do visto permanente no País.

Criskeila era funcionária de um frigorífico e morava com o namorado. O companheiro dela, que procurou a polícia para informar o desaparecimento, contou que antes de sumir, a jovem transferiu uma quantia de dinheiro para a conta dele e ligou dizendo que o amava e pedindo desculpas.

Conforme divulgado pelo jornal O Globo, na casa onde a sul-mato-grossense morava não havia nada revirado e só não foram encontrados os documentos e o celular da moça, que está desligado. A polícia, familiares, amigos e o consulado brasileiro no país estão acompanhando o caso.

Antes do desaparecimento, Criskeila conversou com a irmã por mensagens de WhatsApp: “Eu estou bem, não se preocupe. Eu sei me cuidar, pelo menos um pouco”, disse ela, segundo divulgado pelo Hoje Mais. Criskelly respondeu: “Nunca vou deixar de me preocupar com você. Você é minha outra metade então não tem como esquecer parte da gente".