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Aquidauana

Após tiros com bala de borracha e perseguição, PM prende 3 por tráfico

Ação teve início após monitoramento de casa no Guanandy

Renan Nucci

Publicado em 09/12/2018 às 08:58

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A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na tarde de ontem três pessoas em flagrante por tráfico de drogas. Durante a ação houve fuga, disparo com bala de borracha e um dos suspeitos chegou a sofrer acidente de trânsito.  Ao todo, os policiais apreenderam um automóvel usado no comércio de entorpecentes e várias porções de maconha.

Os fatos ocorreram na região do Guanandy. Uma equipe monitorava uma residência, quando viu um rapaz deixando o local em uma moto Titan 150. Houve tentativa de abordagem na Rua Quintino Bocaiúva, esquina com a Manoel Paes de Barros, mas ele não obedeceu às ordens e saiu em disparada, investindo contra os policiais militares.

A equipe chegou a efetuar disparos com balas de borracha, mas ele seguiu. Durante o percurso, o suspeito estava em alta velocidade e não respeitava a sinalização de trânsito. Na Rua Pandiá Calógeras, próximo ao trilho do trem, sofreu queda de moto e ainda tentou se desfazer de uma porção com 21 gramas de maconha, mas acabou detido e identificado.

Em seguida, a PM abordou um casal que foi visto saindo daquela mesma residência. Eles foram para a Vila Trindade e, ao avistarem a viatura, desceram de uma moto e entrarem em uma residência. Os PMs viram a mulher entrando no banheiro que fica na parte de fora da casa. Na mochila dela havia cinco tabletes de maconha que pesaram 1,7 quilo.

Ela, que tem 27 anos, e o irmão que a acompanhava, de 28, foram presos por tráfico. Na sequência, a equipe abordou um Corsa Classic ocupado por um homem 58 anos e um rapaz de 19. Ao notar a aproximação dos policiais, o rapaz tentou dispensar 1,7 grama de maconha, que ele confessou ter adquirido do homem mais velho, que dirigia o carro.

Junto com este motorista, havia ainda mais 9,7 gramas. Diante dos fatos, os dois irmãos, bem como o traficante do Classic foram presos em flagrante. O piloto da moto que fugiu recebeu atendimento médico, foi qualificado como usuário e responde por desobediência e direção perigosa. O rapaz que estava no carro também foi ouvido e liberado.

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