Veículo desgovernado invade canteiro de obras e mata trabalhador na BR-163

Lucas Gonçalez Alves, 26 anos, morreu na noite de ontem (8) após ser atropelado na BR-163, em Bandeirantes, cidade distante a 70 quilômetros de Campo Grande. A vítima trabalhava em um canteiro de obras quando foi atropelada por um veículo desgovernado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, Lucas, que era funcionário de uma empresa de transportes e reflorestamento, trabalhava em um canteiro às margens da rodovia, quando por volta das 11h acabou atropelado por um veículo Chevrolet Montana.

O trabalhador foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no final da tarde.

Ainda conforme o registro policial, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local do acidente, mas não soube identificar as características do veículo e nem quem seria o motorista.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, mas deverá ser investigado pela delegacia de Bandeirantes.