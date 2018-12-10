Durante operação, PM prende pessoas ligadas ao tráfico de drogas em Aquidauana

Neste fim de semana, as equipes operacionais do 7º Batalhão de Polícia Militar, realizaram uma série de operações, com bons resultados para a segurança dos moradores da comunidade residente nesta região. Dentre os inúmeros trabalhos realizados, destaca-se a prisão ocorrida no último dia 08, por volta das 16 horas, de 04 envolvidos com a compra e venda de drogas, bem como a apreensão dos produtos comercializados.

O fato acima citado teve início após a suspeita por parte da equipe de Força Tática, em relação a intensa movimentação de pessoas e veículos nas proximidades de uma residência localizada no Bairro Guanandy. Dadas as circunstâncias, a equipe policial militar abordou um motociclista (homem de 39 anos) que inicialmente tentou, sem sucesso, fugir da guarnição de serviço. Com ele foi encontrado uma porção de maconha.

Posteriormente, um casal, também em uma moto, foi abordado pelas equipes de Força Tática e Radiopatrulha de Anastácio assim que entraram em uma residência localizada na Vila Trindade. A suspeita foi por conta da atitude suspeita do condutor (homem de 28 anos de idade) em mudar abruptamente de direção assim que viu os policiais militares e da passageira (mulher de 27 anos de idade), em levar consigo uma mochila nas costas. Após buscas no local onde pararam, as guarnições encontraram 05 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 02 (dois) quilos.

Dando continuidade as ações, a equipe de Força Tática ainda abordou um veículo Chevrolet com dois ocupantes, após perceber que um deles tentou dispensar um cigarro de maconha no chão, assim que percebeu a aproximação da viatura. Ao ser questionado sobre a droga, o homem de 19 anos de idade disse ter comprado do colega que estava com ele no veículo (homem de 58 anos de idade). Já na residência do vendedor, os policiais encontraram outras porções de maconha, bem como papelotes do mesmo produto.

Pelos crimes cometidos, todos os envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia local, juntamente com as drogas apreendidas, para as providências necessárias.