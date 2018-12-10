Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:47

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Durante operação, PM prende pessoas ligadas ao tráfico de drogas em Aquidauana

Ações foram realizadas no fim de semana

Renan Nucci

Publicado em 10/12/2018 às 17:12

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Neste fim de semana, as equipes operacionais do 7º Batalhão de Polícia Militar, realizaram uma série de operações, com bons resultados para a segurança dos moradores da comunidade residente nesta região. Dentre os inúmeros trabalhos realizados, destaca-se a prisão ocorrida no último dia 08, por volta das 16 horas, de 04 envolvidos com a compra e venda de drogas, bem como a apreensão dos produtos comercializados.

O fato acima citado teve início após a suspeita por parte da equipe de Força Tática, em relação a intensa movimentação de pessoas e veículos nas proximidades de uma residência localizada no Bairro Guanandy. Dadas as circunstâncias, a equipe policial militar abordou um motociclista (homem de 39 anos) que inicialmente tentou, sem sucesso, fugir da guarnição de serviço. Com ele foi encontrado uma porção de maconha.

Posteriormente, um casal, também em uma moto, foi abordado pelas equipes de Força Tática e Radiopatrulha de Anastácio assim que entraram em uma residência localizada na Vila Trindade. A suspeita foi por conta da atitude suspeita do condutor (homem de 28 anos de idade) em mudar abruptamente de direção assim que viu os policiais militares e da passageira (mulher de 27 anos de idade), em levar consigo uma mochila nas costas. Após buscas no local onde pararam, as guarnições encontraram 05 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 02 (dois) quilos.

Dando continuidade as ações, a equipe de Força Tática ainda abordou um veículo Chevrolet com dois ocupantes, após perceber que um deles tentou dispensar um cigarro de maconha no chão, assim que percebeu a aproximação da viatura. Ao ser questionado sobre a droga, o homem de 19 anos de idade disse ter comprado do colega que estava com ele no veículo (homem de 58 anos de idade). Já na residência do vendedor, os policiais encontraram outras porções de maconha, bem como papelotes do mesmo produto.

Pelos crimes cometidos, todos os envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia local, juntamente com as drogas apreendidas, para as providências necessárias.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo