Homem de 62 anos é preso por estuprar menina de 9 por três anos

Violência
Ele já havia sido preso por manter pornografia infantil, mas estava em liberdade
Homem de 62 anos foi preso preventivamente, nesta terça-feira (11), por estuprar uma menina de 9 anos, em Dourados. O suspeito já havia sido preso há alguns meses atrás por manter material pornográfico infantil no celular, mas conseguiu a liberdade.
De acordo com o site Dourados News, os abusos aconteciam há três anos. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e, em depoimento, o homem disse que a criança é que procurava ele. “Ela fazia porque gostava”, afirmou.
O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Em julho deste ano uma denúncia de abuso contra o autor foi registrada e desde então os agentes vinham investigando ele.
Depois da conclusão do inquérito do caso, em que encontraram material pornográfico ilegal no celular, ontem, o autor foi detido pelos abusos e está na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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