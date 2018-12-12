Homem de 62 anos é preso por estuprar menina de 9 por três anos

Homem de 62 anos foi preso preventivamente, nesta terça-feira (11), por estuprar uma menina de 9 anos, em Dourados. O suspeito já havia sido preso há alguns meses atrás por manter material pornográfico infantil no celular, mas conseguiu a liberdade.

De acordo com o site Dourados News, os abusos aconteciam há três anos. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e, em depoimento, o homem disse que a criança é que procurava ele. “Ela fazia porque gostava”, afirmou.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Em julho deste ano uma denúncia de abuso contra o autor foi registrada e desde então os agentes vinham investigando ele.

Depois da conclusão do inquérito do caso, em que encontraram material pornográfico ilegal no celular, ontem, o autor foi detido pelos abusos e está na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).