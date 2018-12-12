Suspeito de latrocínio e tortura é preso pela PRF na BR-262, em Miranda

Policial
Homem estava em um ônibus e seguia de Corumbá para Campo Grande
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou por volta das 17 horas de ontem, um homem identificado como Devanir, suspeito de latrocínio e tortura na cidade de Corumbá e que fugia para Campo Grande. Ele estava em um ônibus quando foi abordado e preso.
Conforme boletim de ocorrência, a PRF foi informada por investigadores da Polícia Civil que o homem estava seguindo para a Capital, na tentativa de fugir da justiça. Na altura do quilômetro 557 da BR, o ônibus foi parado e Devanir acabou abordado.
Com base no mandado de prisão, ele foi capturado e encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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