Suspeito de latrocínio e tortura é preso pela PRF na BR-262, em Miranda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou por volta das 17 horas de ontem, um homem identificado como Devanir, suspeito de latrocínio e tortura na cidade de Corumbá e que fugia para Campo Grande. Ele estava em um ônibus quando foi abordado e preso.

Conforme boletim de ocorrência, a PRF foi informada por investigadores da Polícia Civil que o homem estava seguindo para a Capital, na tentativa de fugir da justiça. Na altura do quilômetro 557 da BR, o ônibus foi parado e Devanir acabou abordado.

Com base no mandado de prisão, ele foi capturado e encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis.

