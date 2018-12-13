Duas pessoas morrem atingidas por raios na zona rural em Mato Grosso do Sul

Duas pessoas morreram ontem depois de serem atingidas por raios na zona rural em Mato Grosso do Sul. A primeira vítima foi Rubens Cândido Ferreira, de 65 anos, que se deslocava na carroceria de uma picape na região de Rio Brilhante, quando recebeu a descarga elétrica. Bruna Rolin dos Santos, de 15 anos, foi atingida em fazenda no município de Amambai.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, à tarde, Rubens seguia por estrada vicinal que dá acesso ao assentamento Fortuna. Ele estava na carroceria de uma Saveiro, com outra pessoa que não se feriu. A vítima chegou a ser socorrida por enfermeiros e levada de ambulância ao hospital, mas não resistiu e morreu a caminho da unidade.

Segundo o site 'A Gazeta News', à noite, em Amambai, Bruna estava com o marido na varanda de casa na fazenda Estância Modelo, quando os dois foram atingidos por um raio. Eles foram encaminhados ao hospital, mas a jovem não resistiu e morreu antes de chegar ao pronto-socorro. O marido dela, identificado como Paulo Medina, de 20 anos, não se feriu.