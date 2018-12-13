Duas pessoas morrem atingidas por raios na zona rural em Mato Grosso do Sul

Tragédias
Vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram
Duas pessoas morreram ontem depois de serem atingidas por raios na zona rural em Mato Grosso do Sul. A primeira vítima foi Rubens Cândido Ferreira, de 65 anos, que se deslocava na carroceria de uma picape na região de Rio Brilhante, quando recebeu a descarga elétrica. Bruna Rolin dos Santos, de 15 anos, foi atingida em fazenda no município de Amambai.
De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, à tarde, Rubens seguia por estrada vicinal que dá acesso ao assentamento Fortuna. Ele estava na carroceria de uma Saveiro, com outra pessoa que não se feriu. A vítima chegou a ser socorrida por enfermeiros e levada de ambulância ao hospital, mas não resistiu e morreu a caminho da unidade.
Segundo o site 'A Gazeta News', à noite, em Amambai, Bruna estava com o marido na varanda de casa na fazenda Estância Modelo, quando os dois foram atingidos por um raio. Eles foram encaminhados ao hospital, mas a jovem não resistiu e morreu antes de chegar ao pronto-socorro. O marido dela, identificado como Paulo Medina, de 20 anos, não se feriu.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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