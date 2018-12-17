Foragido de 34 anos é capturado pela Polícia Militar em Anastácio

Outro Foragido da Justiça foi preso pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Anastácio, por volta das 23 horas de sábado (15.12), após a intensificação das abordagens e consultas no Sistema de Checagens da Segurança Pública.

O referido homem de 34 anos de idade caminhava pela calçada da Rua Humbelina, quando teve seu nome “consultado” pelos policiais militares que faziam rondas pelo local. Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela justiça.

Diante das circunstâncias, o indivíduo foi entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.