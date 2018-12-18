Crianças do Projeto da PM em Miranda participam de formatura

Ontem (17.12), numa cerimônia regada a muita alegria, o Comandante do Pelotão de Polícia Militar em Miranda / 7º BPM (Tenente PM José Eduardo Camargo Lemos) e a Prefeitura Municipal de Miranda, por intermédio da Escola Municipal Estanislau Bossay, garantiram a alegria das crianças e seus pais na formatura do PROERD.

Com uma temática voltada a prevenção, os formandos aprenderam ao longo desse último semestre, a dizer “NÃO” às drogas e à violência, proporcionando, com isso, muito orgulho aos instrutores, pais e amigos que prestigiaram a grande festa.

Tanto o Subcomandante do 7º Batalhão PM (Major PM Nedson Veiga Lino), quanto o Comandante local, discursaram no tom do agradecimento ao policial militar que esteve à frente dos trabalhos (Cabo PM Luiz Renato) e aos parceiros que colaboraram para a execução do mesmo.

As palavras do Comandante-Geral da PMMS (Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta) também foram deixadas ao público em geral, parabenizando os formandos, agradecendo o apoio dos amigos e valorizando o trabalho de cada policial militar de MS. Segundo o Coronel PM Waldir, todos os esforços estão sendo feitos para que os projetos desenvolvidos pela PMMS avancem cada vez mais.