Crianças do Projeto da PM em Miranda participam de formatura

7° BPM
Ontem (17.12), numa cerimônia regada a muita alegria, o Comandante do Pelotão de Polícia Militar em Miranda / 7º BPM (Tenente PM José Eduardo Camargo Lemos) e a Prefeitura Municipal de Miranda, por intermédio da Escola Municipal Estanislau Bossay, garantiram a alegria das crianças e seus pais na formatura do PROERD.
Com uma temática voltada a prevenção, os formandos aprenderam ao longo desse último semestre, a dizer “NÃO” às drogas e à violência, proporcionando, com isso, muito orgulho aos instrutores, pais e amigos que prestigiaram a grande festa.
Tanto o Subcomandante do 7º Batalhão PM (Major PM Nedson Veiga Lino), quanto o Comandante local, discursaram no tom do agradecimento ao policial militar que esteve à frente dos trabalhos (Cabo PM Luiz Renato) e aos parceiros que colaboraram para a execução do mesmo.
As palavras do Comandante-Geral da PMMS (Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta) também foram deixadas ao público em geral, parabenizando os formandos, agradecendo o apoio dos amigos e valorizando o trabalho de cada policial militar de MS. Segundo o Coronel PM Waldir, todos os esforços estão sendo feitos para que os projetos desenvolvidos pela PMMS avancem cada vez mais.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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