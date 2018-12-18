PF apreende 1,5 tonelada de maconha e munições restritas em MS

Equipe da Delegacia da Polícia Federal de Naviraí apreendeu hoje uma caminhonete Chevrolet S-10 carregada com aproximadamente 1,5 tonelada de maconha e 100 cartuchos de pistola calibre 9mm (de uso restrito da PF e das Forças Armadas), de fabricação estrangeira.

Durante patrulhamento pela rodovia MS - 295, próximo ao município de Eldorado, os Policiais Federais avistaram a picape trafegando em alta velocidade. Ao darem ordem de parada, o motorista não respeitou o comando, empreendendo fuga com o veículo.

Equipe de policiais federais iniciou acompanhamento tático pela rodovia, até que o suspeito lançou a S-10 numa mata adjacente ao acostamento, conseguindo escapar do cerco policial em seguida.