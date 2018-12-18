PF apreende 1,5 tonelada de maconha e munições restritas em MS

Tráfico
Material era transportado em uma caminhonete S-10
Equipe da Delegacia da Polícia Federal de Naviraí apreendeu hoje uma caminhonete Chevrolet S-10 carregada com aproximadamente 1,5 tonelada de maconha e 100 cartuchos de pistola calibre 9mm (de uso restrito da PF e das Forças Armadas), de fabricação estrangeira.
Durante patrulhamento pela rodovia MS - 295, próximo ao município de Eldorado, os Policiais Federais avistaram a picape trafegando em alta velocidade. Ao darem ordem de parada, o motorista não respeitou o comando, empreendendo fuga com o veículo.
Equipe de policiais federais iniciou acompanhamento tático pela rodovia, até que o suspeito lançou a S-10 numa mata adjacente ao acostamento, conseguindo escapar do cerco policial em seguida.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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