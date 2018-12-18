PM prende dois foragidos da justiça em Aquidauana e Anastácio

Operação
O primeiro a ser preso foi um homem de 36 anos de idade
Com a intensificação das abordagens, nas últimas 24 horas, as equipes operacionais do 7º Batalhão de Polícia Militar capturaram mais 03 ‘Foragidos da Justiça’ no último dia 17.12, após a realização de diversas rondas, abordagens pelos bairros de Aquidauana e Anastácio, e respectivas consultas no Sistema de Checagens da Segurança Pública.
O primeiro a ser preso foi um homem de 36 anos de idade, por volta das 11 horas de ontem, nas proximidades da Vila Trindade e o segundo (homem de 40 anos de idade) foi levado as grades depois de ser encontrado nas proximidades do Bairro Nova Aquidauana, por volta das 20 horas. Ambos foram capturados pela equipe de Radiopatrulha de Aquidauana.
Já o terceiro (homem de 23 anos de idade), capturado pela equipe de Força Tática, foi preso por volta das 21 horas, durante atendimento de ocorrência no Bairro Vila Maior, em Anastácio.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS