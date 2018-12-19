Bandidos levam cinco ovelhas e um reprodutor de estância em Anastácio

Policial
Fatos ocorreram na madrugada de ontem
Responsável por uma estância localizada na rodovia MS-170, acesso à Colônia do Pulador, procurou a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para denunciar abigeato. A vítima teve cinco ovelhas e um reprodutor furtados durante a madrugada de ontem.
De acordo com ele, não houve rompimento da cerca e, ao que tudo indica, os animais foram arrastados do curral para um ponto distante, onde foram retirados da propriedade. A casa fica longe do curral, motivo pelo qual o caseiro não ouviu nada de estranho.
Ainda segundo a vítima, os criminosos levaram também ferramentas como machado, enxadão e cavucate. O responsável chegou a questionar vizinhos em buscas de informações que possam levar aos autores, mas ninguém presenciou nada fora da rotina.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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