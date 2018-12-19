Comerciante fica ferido depois de sofrer queda de moto na BR-262, em Anastácio

Comerciante de 33 anos ficou ferido depois de sofrer queda de moto no final da tarde de ontem, na rodovia BR-262, em Anastácio, sentido ao município de Miranda. A vítima caiu em um local íngreme, de difícil acesso, e foi socorrida com suspeita de fratura na clavícula esquerda e luxação no ombro direito.

De acordo com o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, o homem relatou que simplesmente perdeu o controle da direção a moto, se desequilibrou e caiu. Ele foi socorrido por duas equipes e levados ao Pronto-Socorro de Aquidauana. A moto dele ficou sob cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

