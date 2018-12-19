Comerciante fica ferido depois de sofrer queda de moto na BR-262, em Anastácio

Anastácio
Vítima teve fratura na clavícula e luxação no ombro
Comerciante de 33 anos ficou ferido depois de sofrer queda de moto no final da tarde de ontem, na rodovia BR-262, em Anastácio, sentido ao município de Miranda. A vítima caiu em um local íngreme, de difícil acesso, e foi socorrida com suspeita de fratura na clavícula esquerda e luxação no ombro direito.
De acordo com o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, o homem relatou que simplesmente perdeu o controle da direção a moto, se desequilibrou e caiu. Ele foi socorrido por duas equipes e levados ao Pronto-Socorro de Aquidauana. A moto dele ficou sob cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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