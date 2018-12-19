Durante operação, PM prende dois foragidos na região de Aquidauana

Outros dois Foragidos da Justiça foram presos ontem (18.12), graças as abordagens e rondas executadas em diversos pontos da cidade, em virtude da execução da Operação BOAS FESTAS, desencadeada pelo 7º Batalhão de Polícia Militar.

Capturados pela equipe de Força Tática do 7º BPM em dois momentos distintos no município de Aquidauana, os Foragidos da Justiça foram encaminhados à Delegacia de Polícia local, para todas as providências necessárias, depois de terem seus nomes consultados no Sistema de Checagens da Segurança Pública.

O primeiro foi preso por volta das 12 horas, no Bairro as Serraria, após ser encontrado de posse de uma porção de maconha, além de possuir contra si uma ordem judicial de imediata prisão. Já o segundo, também com “ordem de prisão”, foi preso depois de tentar, sem sucesso, fugir da guarnição de serviço, durante abordagens no Bairro São Francisco, por volta das 21 horas.