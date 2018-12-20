Homem é preso pela PRF com dois quilos de cocaína na 262, em Anastácio

Anastácio
Ação parte da Operação Rodovida, iniciada hoje para reforço na fiscalização
Homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira, após ser flagrado com 2 quilos de cocaína em um veículo Hyundai com placas de Belo Horizonte (MG). O flagrante aconteceu na altura do quilômetros 500 da BR-262, em Anastácio, e já faz parte da Operação Rodovida, iniciada hoje para reforço na fiscalização.
A ação foi deflagrada pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Corumbá, responsável pela fiscalização das rodovias federais nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Anastácio, Aquidauana, Miranda e Corumbá.
Tal medida visa preservar a segurança viária em período de aumento considerável do fluxo de veículos em razão das festividades de final de ano. Os policiais que reforçarão o efetivo são os mesmos policiais que já trabalham no trecho da Delegacia em Corumbá e atuarão em escala extra. E em razão da experiência diária na fiscalização e policiamento dos respectivos trechos, priorizarão ações nos pontos com maior necessidade de fiscalização.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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