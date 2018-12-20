Homem é preso pela PRF com dois quilos de cocaína na 262, em Anastácio

Homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira, após ser flagrado com 2 quilos de cocaína em um veículo Hyundai com placas de Belo Horizonte (MG). O flagrante aconteceu na altura do quilômetros 500 da BR-262, em Anastácio, e já faz parte da Operação Rodovida, iniciada hoje para reforço na fiscalização.

A ação foi deflagrada pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Corumbá, responsável pela fiscalização das rodovias federais nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Anastácio, Aquidauana, Miranda e Corumbá.

Tal medida visa preservar a segurança viária em período de aumento considerável do fluxo de veículos em razão das festividades de final de ano. Os policiais que reforçarão o efetivo são os mesmos policiais que já trabalham no trecho da Delegacia em Corumbá e atuarão em escala extra. E em razão da experiência diária na fiscalização e policiamento dos respectivos trechos, priorizarão ações nos pontos com maior necessidade de fiscalização.

