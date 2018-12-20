MPMS denuncia acusado de matar namorada e filha de 1 mês de vida

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Promotor de Justiça Luiz Eduardo Sant’Anna Pinheiro apresentou denúncia contra Marcos Fioravanti Neto, vulgo "Neto" suspeito de matar a sua namorada Maiana Barbosa, de 20 anos e sua filha de 1 mês de vida.

Segundo a denúncia, Marcos Fioravanti Neto, praticou dois homicídios triplamente qualificados, pelo motivo torpe, por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como o de feminicidio, contra as vítimas Maiana Oliveira, sua namorada e a filha Dandara.

Ao ser preso em flagrante, no dia 26 de novembro, em Glória de Dourados, Marcos Fioravanti Neto delito foi interrogado e confessou a autoria dos crimes de homicídio, furto e roubo. Marcos está atualmente preso na Penitenciária Estadual de Dourados.

O processo é de nº 0013829-08.2018.8.12.0002 e tramita 3ª Vara Criminal de Dourados.

Entenda o caso

No dia 26 de novembro, marcos foi até a cidade de Glória de Dourados e, por volta das 17h, subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência contra Genilva De Queiroz Puntel, coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa feminina, contendo diversos pertences, da vítima.

No dia 25 e 26 de novembro deste ano de 2018, após cometer o crime de furto e roubo, Marcos Fioravanti Neto, efetuou três golpes de faca no pescoço de Maiana Barbosa de Oliveira, e deu várias pancadas na cabeça de sua filha Dandara Barbosa Fioravanti, sua filha.

No final da manhã, a mãe de Marcos, moradora da residência onde se deu os fatos, percebeu que Maiana não saia do quarto onde estava e também não atendia o seu chamado. Ao arrombar a porta, se deparou com as vítimas deitadas já sem vida sob o colchão disposto sobre o piso do quarto, tendo então acionado o Samu que compareceu ao local e constatou os óbitos.