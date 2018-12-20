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PRF intensifica fiscalização nas rodovias de MS durante o período de Natal

Operação terá cinco dias de duração, um dia a mais que 2017

Renan Nucci

Publicado em 20/12/2018 às 17:33

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A Operação Natal 2018 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) será iniciada às 0h desta sexta-feira, 21 de dezembro e se estenderá até às 23h59 de domingo, dia 25. Integrando a Operação RodoVida, o objetivo é incrementar as ações de policiamento e fiscalização com a finalidade de prevenir e reduzir a gravidade dos acidentes de trânsito, aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul e intensificar o enfrentamento à criminalidade no período da Operação.

Com o feriado caindo na terça-feira, a Operação terá cinco dias de duração, um dia a mais que 2017. E tradicionalmente é o feriado mais movimentado do ano e por isso, é esperado um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, fator que contribui para o aumento da violência no trânsito.

O policiamento será reforçado com policiais do setor administrativo, principalmente nos locais e horários de maior intensidade do fluxo e incidência de acidentes graves conforme estatísticas do órgão, a fim de garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez do trânsito.

A prevenção de acidentes, está focada na ostensividade e em comandos para coibir o abuso da velocidade, à ingestão de álcool associado ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança, principalmente entre os passageiros dos bancos traseiros.

O carro chefe da PRF para a conscientização e o enfrentamento dos riscos em que os viajantes estão expostos, são promovidos os comandos direcionados à Educação para o trânsito. Em algumas Unidades Operacionais, os condutores e os demais ocupantes dos veículos são convidados a assistir vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. É um momento de reflexão e auto avaliação do próprio comportamento.

Dicas de Trânsito

Para uma viagem mais segura, a PRF oferece algumas dicas:

– Revisão do Veículo – para não ficar parado na rodovia, antes de viajar, verifique as condições físicas do seu veículo, principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de pára-brisa e itens de iluminação e sinalização;

– Planeje a Viagem – programe a duração da viagem, incluindo as paradas para alimentação, descanso e abastecimento;

– Mantenha a Atenção à Rodovia – respeite a sinalização e os limites de velocidade. A sinalização existe para tornar sua viagem mais segura;

– Mantenha Faróis Baixos Acesos – para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores e aos pedestres e trabalhadores da rodovia;

– Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

– Mantenha uma distância de segurança do veículo à frente;

– Em caso de chuva, redobre os cuidados e reduza a velocidade.

No estado do Mato Grosso do Sul são 3.652 quilômetros de rodovias federais, 9 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.

O excesso de velocidade, o uso de bebida alcoólica, as ultrapassagens indevidas são as infrações mais cometidas e estas infrações potencializam acidentes graves, principalmente onde há maior concentração de veículos, como em perímetros urbanos.

Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição:

· Terça-feira, 25/12/2018 das 14h às 22h

Na Operação Natal da PRF em 2017 foram registrados 36 acidentes, sendo destes 3 acidentes graves. 32 pessoas ficaram feridas e não houve óbito. A principal infração cometida foi o excesso de velocidade e foram registrados 1.059 flagrantes. Ultrapassagens indevidas somaram 174 infrações, destas 165 cometidas em faixa dupla contínua, indicando que a manobra é proibida. O não uso do cinto de segurança foi a causa de 76 autuações, 8 pelo condutor, 48 pelos passageiros e 20 por crianças não estarem dispostas no dispositivo de segurança. No combate à alcoolemia e direção, foram realizados 1.645 testes de etilômetro, 30 condutores foram flagrados no teste e 10 pessoas presas.

O balanço final da Operação Natal PRF 2018 será divulgado na quarta-feira dia 26 de dezembro, após o término da Operação.

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