PRF reforça efetivo operacional para fiscalização das rodovias em Aquidauana e região

A Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Corumbá, responsável pela fiscalização das rodovias federais nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Anastácio, Aquidauana, Miranda e Corumbá, contará com reforço do efetivo de policiais à partir desta quinta-feira (20) até o final do ano (31).

Tal medida visa preservar a segurança viária em período de aumento considerável do fluxo de veículos em razão das festividades de final de ano. Os policiais que reforçarão o efetivo são os mesmos policiais que já trabalham no trecho da Delegacia em Corumbá e atuarão em escala extra. E em razão da experiência diária na fiscalização e policiamento dos respectivos trechos, priorizarão ações nos pontos com maior necessidade de fiscalização.

Os policiais estarão sempre atentos às condutas contrárias à legislação nacional de trânsito, em especial àquelas relacionadas ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e às ultrapassagens indevidas, que têm sido as principais causas de acidentes com óbito nas rodovias federais brasileiras. Além do patrulhamento ostensivo, a PRF também promoverá ações educativas, buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro.

A PRF recomenda algumas condutas aos motoristas com objetivo de evitar acidentes como: respeitar as placas de sinalização, em especial os limites de velocidade; fazer revisões periódicas do veículo e conferir o funcionamento dos equipamentos obrigatórios; planejar a viagem e evitar dirigir com pressa, cansado ou com sono; manter uma distância mínima de segurança em relação aos demais veículos; em caso de chuva, redobrar os cuidados e reduzir a velocidade.

