PM reforça segurança em Dois Irmãos do Buriti neste fim de ano

Segurança
O trabalho realizado pelos policiais militares tem cumprido os objetivos
A Operação Boas Festas, que visa garantir o sossego dos comerciantes e consumidores neste fim de ano, já é um sucesso em todo o Estado de mato Grosso do Sul, principalmente na área atendida pela 7º Batalhão de Polícia Militar.
As ações de policiamento ostensivo e posicionamento das viaturas em pontos estratégicos, tem garantido a tranquilidade necessária a todos os moradores, como é o caso do cidadão buritiense. O trabalho realizado pelos policiais militares tem cumprido os objetivos iniciais da Operação, que é dar uma tranquilidade maior a comunidade neste momento de fim de ano e inibir o cometimento de crimes.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS