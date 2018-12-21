PM reforça segurança em Dois Irmãos do Buriti neste fim de ano

A Operação Boas Festas, que visa garantir o sossego dos comerciantes e consumidores neste fim de ano, já é um sucesso em todo o Estado de mato Grosso do Sul, principalmente na área atendida pela 7º Batalhão de Polícia Militar.

As ações de policiamento ostensivo e posicionamento das viaturas em pontos estratégicos, tem garantido a tranquilidade necessária a todos os moradores, como é o caso do cidadão buritiense. O trabalho realizado pelos policiais militares tem cumprido os objetivos iniciais da Operação, que é dar uma tranquilidade maior a comunidade neste momento de fim de ano e inibir o cometimento de crimes.