Polícia Civil identificou os 5 envolvidos no latrocínio ocorrido no Assentamento Urucum na cidade de Corumbá

A Polícia Civil encerrou na tarde do dia (18), a investigação referente a um latrocínio ocorrido em um sítio, localizado no assentamento Urucum, município de Corumbá. Após dez dias de ações intensivas, a Polícia Civil identificou 5 autores, sendo 4 maiores e um adolescente infrator. Foram presos preventivamente Igor Diego Valentin Tertuliano (20), Jaderson Torres Pereira (21) e Devanir Quirino (43). O menor foi internado provisoriamente em uma Unidade Educacional de Internação. Já o autor Cleiton da Silva Lima (21) acabou vindo a óbito em confronto com a Polícia Militar.

O crime ocorreu no dia 05/12/2018, e no local foram encontrados os corpos de Cicero Manoel da Silva (49) e Francisco Bernardo da Silva (47), os quais apresentavam sinais de que as vítimas foram submetidas à tortura.

Foram apreendidas uma televisão e uma motosserra, ambas subtraídas pelos criminosos. Também foram encontradas 3 (três) espingardas e 1 (um) revólver calibre 22. A procedência das armas será investigada em procedimento próprio.

Após dez dias de ações intensivas, a Polícia Civil identificou 5 autores, sendo 4 maiores e um adolescente infrator.

Foram presos preventivamente Igor Diego Valentin Tertuliano (20), Jaderson Torres Pereira (21) e Devanir Quirino (43). O menor H. L. P. R. foi internado provisoriamente.

Já o autor Cleiton da Silva Lima (21) acabou vindo a óbito em confronto com a Polícia Militar.

O Delegado responsável pela condução da investigação, Willian Rodrigues de Oliveira Junior, acredita na condenação dos indiciados. Ao todo, foram ouvidas 15 (quinze) pessoas, entre suspeitos e testemunhas.

O inquérito está agora com o Ministério Público, que deve oferecer a denúncia nos próximos dias.