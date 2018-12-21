Polícia Civil recupera celular furtado no local de trabalho da vítima

Policial
A pessoa que estava com o celular alegou que tinha achado o celular e não subtraído
A Polícia Civil, por intermédio da Primeira Delegacia de Aquidauana, recuperou um celular na data de ontem, após denúncia do crime.
A vítima compareceu à DP e informou que deixou o aparelho em cima da mesa, em seu local de trabalho, com o mesmo desaparecendo.
Após diligências, os policiais localizaram o objeto. A pessoa que estava com o celular alegou que tinha achado o celular e não subtraído.
As investigações continuam para confirmar as versões. De qualquer forma, a polícia civil informa que encontrar bens perdidos e não entregá-los ao proprietário ou a polícia é crime de Apropriação de coisa achada (Art. 169, II, do Código Penal).
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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