Polícia Civil recupera celular furtado no local de trabalho da vítima

A Polícia Civil, por intermédio da Primeira Delegacia de Aquidauana, recuperou um celular na data de ontem, após denúncia do crime.

A vítima compareceu à DP e informou que deixou o aparelho em cima da mesa, em seu local de trabalho, com o mesmo desaparecendo.

Após diligências, os policiais localizaram o objeto. A pessoa que estava com o celular alegou que tinha achado o celular e não subtraído.

As investigações continuam para confirmar as versões. De qualquer forma, a polícia civil informa que encontrar bens perdidos e não entregá-los ao proprietário ou a polícia é crime de Apropriação de coisa achada (Art. 169, II, do Código Penal).