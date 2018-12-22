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Campo Grande

Apelido pode ajudar polícia a achar estuprador que arrastou camareira para dentro de quarto de motel

Após ouvir testemunhas, alguns suspeitos foram identificados e a vítima deve ser acionada, com a intenção de um possível reconhecimento fotográfico

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/12/2018 às 11:52

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Repetido diversas vezes dentro do quarto do motel, na Vila Nhá-Nhá, região sul de Campo Grande, o apelido de um dos estupradores pode ajudar a polícia a capturá-lo. Após ouvir testemunhas, alguns suspeitos foram identificados e a vítima deve ser acionadacom a intenção de um possível reconhecimento fotográfico.

"As testemunhas ouviram o apelido deste suspeito por diversas vezes e, com isso, conseguimos identificar algumas pessoas. Agora, estamos tentando contato com a camareira, para que ela possa vir aqui na delegacia e, quem sabe, identificar este homem", afirmou ao G1 a delegada Joilce Siqueira Ramos, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com a polícia, este segundo suspeito ajudou a arrastar a vítima e levá-la para dentro do quarto, onde teriam ocorrido os abusos. Já o outro foi preso em flagrante na noite de terça-feira (18).

Entenda o caso

A camareira, de 49 anos, estava trabalhando e, como não há interfone no local, ela foi até o quarto dos suspeitos, com a intenção de informar que o horário já tinha vencido. Antes, a investigação aponta que eles estavam com duas prostitutas, mas, ela já tinham ido embora. Ao se afastar da porta e caminhar alguns passos, um dos homens a abordou e arrastou para o quarto, cometendo o crime sexual.

"Ela foi avisar que ou eles pagavam uma nova diária ou então precisariam ir embora. A vítima avisou e saiu caminhando, mas, um deles abriu a arrastou em direção ao quarto. Em depoimento, ela disse que se debateu e o outro homem saiu e ajudou a levá-la, ordenando que fizesse sexo", falou na ocasião a delegada.

Dono tentou ajudar

Em seguida, o dono do local ouviu gritos e tentou ajudá-la, levando um pedaço de pau nas mãos, ainda conforme a investigação. "Ele também prestou depoimento e falou que um dos homens arrancou o objeto dele. Logo em seguida, ele chamou a polícia mais próxima e ambos tentaram a fuga. O homem preso estava no quarto com a vítima, que estava seminua", explicou Ramos.

Um dos homens foi preso em flagrante. Ele não possuía antecedentes criminais. Já o outro conseguiu fugir. "Eles ficaram algums horas com prostitutas no quarto e depois ela foram embora. Nós já conseguimos localizar esta pessoa e agora estamos em busca do outro suspeito", finalizou a delegada.

O caso foi registro como estupro. A pena pode chegar a 12 anos de reclusão.

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