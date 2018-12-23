Confusão com mais de 30 tiros termina com duas pessoas mortas em boate

Homicídio
Caso ocorreu na madrugada deste domingo, na cidade de Itaquiraí
Dois homens identificados como Marcos Vinicíus Muller, de 30 anos, o Boca, e Francisco Antônio de Lima, 55, o Chico, foram mortos na madrugada deste domingo, em uma boate no município de Itaquiraí. Chico matou Boca a tiros e em seguida foi assassinado por outra pessoa. Testemunhas alegam que foram efetuados mais de 30 disparos no local. Duas pessoas acabaram feridas de raspão, foram socorridas e não correm risco.
De acordo com o site Ta Na Mídia Naviraí, os dois envolvidos bebiam no estabelecimento, quando Chico chamou Boca para conversar "direito" do lado de fora. No entanto, enquanto a vítima saía, Chico sacou uma pistola e atirou. Boca foi atingido nas costas e caiu, morrendo perto da porta. Em seguida, Chico se aproximou do corpo e teria dito: "isso serve para você aprender a não mexer com homem". Neste momento, foi surpreendido.
Um terceiro homem, ainda não identificado e que também estava armado, começou a atirar iniciando troca de tiros com Chico que, também baleado, morreu no local. O desconhecido pegou a arma da vítima e fugiu. Ainda não há informações sobre o paradeiro dele. A Polícia Civil foi acionada e encontrou uma pistola junto ao corpo de Boca. Ele e Chico teriam várias passagens pela polícia. O caso foi registrado como homicídio simples.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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