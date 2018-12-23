Confusão com mais de 30 tiros termina com duas pessoas mortas em boate

Dois homens identificados como Marcos Vinicíus Muller, de 30 anos, o Boca, e Francisco Antônio de Lima, 55, o Chico, foram mortos na madrugada deste domingo, em uma boate no município de Itaquiraí. Chico matou Boca a tiros e em seguida foi assassinado por outra pessoa. Testemunhas alegam que foram efetuados mais de 30 disparos no local. Duas pessoas acabaram feridas de raspão, foram socorridas e não correm risco.

De acordo com o site Ta Na Mídia Naviraí, os dois envolvidos bebiam no estabelecimento, quando Chico chamou Boca para conversar "direito" do lado de fora. No entanto, enquanto a vítima saía, Chico sacou uma pistola e atirou. Boca foi atingido nas costas e caiu, morrendo perto da porta. Em seguida, Chico se aproximou do corpo e teria dito: "isso serve para você aprender a não mexer com homem". Neste momento, foi surpreendido.

Um terceiro homem, ainda não identificado e que também estava armado, começou a atirar iniciando troca de tiros com Chico que, também baleado, morreu no local. O desconhecido pegou a arma da vítima e fugiu. Ainda não há informações sobre o paradeiro dele. A Polícia Civil foi acionada e encontrou uma pistola junto ao corpo de Boca. Ele e Chico teriam várias passagens pela polícia. O caso foi registrado como homicídio simples.

