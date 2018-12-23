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Segurança

Forças de segurança intensificam operação Boas Festas na Capital e no interior

Também foram reforçadas as ações nas rodovias estaduais, pois nesta época aumenta significativamente o movimento de veículos

Renan Nucci

Publicado em 23/12/2018 às 10:00

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Em andamento desde o início deste mês a Operação Boas Festas está sendo intensificada em todo o Mato Grosso do Sul. Este ano em relação a 2017, houve aumento do efetivo de todas as instituições e policiamento aéreo em Campo Grande e no interior, também foram reforçadas as ações nas rodovias estaduais, pois nesta época aumenta significativamente o movimento de veículos.

São mais de mil policiais militares, 300 civis e 200 bombeiros somente na Capital, no total mais de cinco mil servidores distribuídos por todo Mato Grosso do Sul para garantir a segurança da população. “Também teve aumento no efetivo a Perícia e os destinatários da Segurança Pública, que são: Agência de Administração do Sistema Penitenciário [Agepen] e Unidades Educacionais de Internação [Unei]. Isso para que possam imprimir celeridade na destinação do produto: droga apreendida e pessoas presas”, enfatiza o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, as equipes intensificaram as rondas ostensivas, ações educativas e preventivas de policiamento comunitário em todos os locais, onde o movimento é maior nesta época do ano.

“Temos policiais por toda Capital, por exemplo, com motos, carros e cavalos. Desde quando a Operação começou já foram mais de 900 operações realizadas, que resultaram na abordagem 32,1 mil pessoas e 17,7 mil veículos, na recuperação de 74 carros produtos de roubo/furto, apreensão de 19 armas de fogo e 7,4 toneladas de drogas. Também foram capturas 170 foragidos da Justiça”, relatou o comandante-geral.

Dicas de Segurança

Para quem vai viajar a Polícia Militar dá algumas dicas para garantir a segurança de sua residência:

– Dificulte o acesso ao interior de sua residência, trancando as portas de todos os cômodos e recolhendo as chaves;

– Televisores e rádios podem ser programados para ligarem e desligarem em alguns horários;

– Não deixe chaves reservas escondidas embaixo de tapetes, dentro de vasos, sobre batentes de portas, etc;

– Não informe seus planos de viagem a pessoas que você acabou de conhecer ou próximo a pessoas estranhas;

– Em ausências prolongadas, peça a um parente ou amigo de sua confiança para verificar sua casa, de modo a demonstrar a presença de pessoas (regando jardins, abrindo janelas,  entrando com carro na garagem, etc.);

– Não deixe joias ou dinheiro dentro de casa, mesmo que seja em cofre. Utilize cofre de bancos;

O comandante-geral da PMMS, Coronel Waldir Ribeiro Acosta, ressalta que “a intenção de todo o reforço policial neste período festivo, juntamente com a conscientização da população sul-mato-grossense, além de coibir as práticas de crimes por todo o Estado, garante a diversão com tranquilidade”.

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