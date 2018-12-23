Homem em liberdade condicional é assassinado com 15 facadas

Morto
Vítima foi esfaqueada em frente à casa onde vivia, na Rua Beija-flor, Jardim Pantanal, em Dourados
Em liberdade condicional, Luciano Garcia Murgi, 40 anos, foi assassinado com 15 facadas na madrugada deste domingo (23) em frente à casa onde vivia, na Rua Beija-flor, no Jardim Pantanal, em Dourados, distante 233 quilômetros de Campo Grande.
Conforme o site 94 FM, Luciano que cumpria pena na condicional pelos crimes de furtos e assaltos, foi morto com ao menos 15 facadas, sendo no peito, nas costas, braço e mãos. Uma testemunha, que pediu para não ser identificada, passava pelo local quando, por volta das 4h, encontrou a vítima caída em frente à residência com vários ferimentos.
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. A vítima morreu no local. Polícia Civil e perícia técnica fizeram os primeiros levantamentos no local do crime. O caso é investigado por policiais da 2ª Delegacia de Dourados. O suspeito pelo crime ainda não foi preso.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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