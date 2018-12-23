PRF apreende em Miranda carreta carregada com mercadoria irregular da Bolívia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta sexta-feira, 21 de dezembro, uma grande quantidade de roupas e confecções importadas da Bolívia, sem o devido desembaraço aduaneiro.

Policiais abordaram uma carreta Scania/T113, atrelado a um semi-reboque, ambos com placas de Paranavaí/PR, que estava estacionada em um posto de combustível às margens da rodovia.

Diante do nervosismo apresentado pelo condutor e das informações alegadas acerca da viagem, a equipe PRF desconfiou que pudesse haver algo ilícito no conjunto, que vinha da fronteira com a Bolívia.

Em vistoria, no interior do semirreboque, foram encontrados vinte fardos grandes contendo vestuários.Os produtos não tinham qualquer documentação que comprovasse o pagamento dos devidos impostos.

O motorista do caminhão, de 43 anos, disse que iria levar a mercadoria até o estado do Paraná mediante o recebimento de quantia em dinheiro.

Os produtos, veículo e condutor foram encaminhados para a Receita Federal de Corumbá/MS.