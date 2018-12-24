Durante abordagens em Aquidauana, Força Tática captura foragido da justiça

Aquidauana
Por volta das 10 horas de ontem (23.12), a equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar capturou outro “Foragido da Justiça”, durante abordagens a pessoas em diversos bairros de Aquidauana e Anastácio.
O homem de 34 anos de idade foi preso depois que a guarnição de serviço efetuou nele a abordagem e consulta de seu nome no Sistema de Checagens da Segurança Pública. O motivo de tal feito foi por conta da estranha atitude do autor, em demonstrar certo nervosismo, assim que viu os policiais militares fazendo rondas pelo Bairro Chero Gami, em Aquidauana.
Por possuir uma ordem judicial de imediata detenção (Mandado de Prisão), tal indivíduo foi entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS