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Corumbá

Em menos de 24 horas, PM prende autores de roubo a ônibus

De acordo com testemunhas os autores subtraíram uma certa quantia em dinheiro e pertences de passageiros que realizavam o translado

Renan Nucci

Publicado em 24/12/2018 às 15:56

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Sábado (22-12), por volta das 23 horas, a equipe da Força Tática foi acionada via ciops, para averiguar uma ocorrência de roubo a um ônibus coletivo da empresa Viação Corumbá, em que segundo a vítima dois indivíduos teriam subido no ônibus e anunciado o assalto e que um estaria em posse de uma arma de fogo e outro com uma arma branca (faca). De acordo com testemunhas os autores subtraíram uma certa quantia em dinheiro e pertences de passageiros que realizavam o translado.

Em posse das informações e após visualizar as imagens de monitoramento externo e interior do ônibus, com autorização dos responsáveis, onde foi possível reconhecer os suspeitos como infratores, moradores da parte alta.

Diante das informações, a guarnição continuou em patrulhamento tático logrando êxito em localizar o indivíduo (17) em uma tabacaria do bairro Guatós, foi realizada a abordagem e ao ser questionado sobre sua participação no assalto ao coletivo o mesmo confessou a autoria e que no momento estaria acompanhado de outro indivíduo (15).

O autor relatou ainda que portava um simulacro no momento do delito e que o mesmo estaria em uma residência próxima e o outro autor se encontrava em um outro local.

A equipe logrou êxito em localizar o segundo autor e a faca utilizada no assalto, bem como quantias em dinheiro, e o celular que fora subtraído do interior do ônibus foi relatado pelo indivíduo que fora entregue para um terceiro indivíduo para realizasse a formatação.

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