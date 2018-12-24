Policiamento na área central se tornou uma das marcas do 7° BPM

Neste fim de ano, a manutenção de um policiamento ostensivo forte nas Áreas Centrais dos municípios, tem se tornado um ponto marcante de todas as equipes operacionais do 7º Batalhão de Polícia Militar, em suas áreas de atuações (Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti).

Por ser um local onde transitam diariamente muitas pessoas, os policiais militares entendem como imprescindível a presença marcante, como forma de coibir a ação de pessoas mal-intencionadas e fortalecer os laços de aproximação com os comerciantes e com a comunidade, seus maiores clientes.