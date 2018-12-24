Policiamento na área central se tornou uma das marcas do 7° BPM

Aquidauana
Os policiais militares entendem como imprescindível a presença marcante
Neste fim de ano, a manutenção de um policiamento ostensivo forte nas Áreas Centrais dos municípios, tem se tornado um ponto marcante de todas as equipes operacionais do 7º Batalhão de Polícia Militar, em suas áreas de atuações (Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti).
Por ser um local onde transitam diariamente muitas pessoas, os policiais militares entendem como imprescindível a presença marcante, como forma de coibir a ação de pessoas mal-intencionadas e fortalecer os laços de aproximação com os comerciantes e com a comunidade, seus maiores clientes.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS