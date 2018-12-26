Ladrão invade casa no Guanandy e furta notebook, relógio e cofrinho com R$ 20

Homem de 37 anos morador na Rua Marechal Mallet, no Bairro Guanandy, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil ontem para registrar boletim de ocorrência de furto. Segundo a vítima, sua casa foi invadida e o ladrão levou um notebook, relógio e uma pequena caixa metálica usada como cofre, que continha R$ 20 em moedas.

O morador explicou que ao chegar no endereço, se deparou com a janela da cozinha arrombada e com a porta dos fundos aberta. Inicialmente imaginou que nada havia sido levado, porém, ao olhar com mais cuidado, viu que a janela de um dos quartos estava arrombada e que de lá tinham sido levados os objetos. O caso é investigado.



