Ladrões arrombam Funai e furtam ventiladores e alimentos em Anastácio

A sede da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Anastácio foi alvo de ladrões nesta quarta-feira. Lideranças indígenas disseram que, pela manhã, ao chegarem ao escritório localizado na Aldeinha, na Travessa Ragalzi, se depararam com o local arrombado e deram falta de objetos e produtos alimentícios.

De acordo com o boletim de ocorrência, a porta dos fundos foi arrombada e do local foram levados dois ventiladores e comida. Por este motivo, um dos responsáveis denunciou o caso à Polícia Civil e ressaltou que o local não tem guarda nem câmeras de segurança. Há poucos dias a unidade havia sido invadida de forma semelhante.



