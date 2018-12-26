Ladrões arrombam Funai e furtam ventiladores e alimentos em Anastácio

Anastácio
Há poucos dias a unidade havia sido invadida de forma semelhante
A sede da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Anastácio foi alvo de ladrões nesta quarta-feira. Lideranças indígenas disseram que, pela manhã, ao chegarem ao escritório localizado na Aldeinha, na Travessa Ragalzi, se depararam com o local arrombado e deram falta de objetos e produtos alimentícios.
De acordo com o boletim de ocorrência, a porta dos fundos foi arrombada e do local foram levados dois ventiladores e comida. Por este motivo, um dos responsáveis denunciou o caso à Polícia Civil e ressaltou que o local não tem guarda nem câmeras de segurança. Há poucos dias a unidade havia sido invadida de forma semelhante.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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