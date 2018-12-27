PM prende homem que furtou smartphone, no centro de Anastácio

No dia 24.12, por volta das 12 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Anastácio fazia o policiamento ostensivo no Centro Comercial da cidade, quando recebeu de uma mulher, a informação de um homem havia furtado seu smartphone e R$ 100,00 reais que estavam guardados na ‘capa do aparelho’, de um dos balcões de um Supermercado, localizado na Avenida da Integração.

Ao sentir falta do aparelho, a vitima pediu para ver as imagens do circuito de segurança do estabelecimento, anotou as características do autor e as repassou para a guarnição de serviço.

Com as informações recebidas, os policiais militares realizaram rondas pelos entornos, encontrando o autor sentado em frente a uma residência na Rua Índio Neco, com o aparelho e o dinheiro furtado. Ao ser questionado sobre os fatos, imediatamente assumiu a autoria do crime.

À luz dos fatos, o autor (homem de 21 anos de idade) foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia local.