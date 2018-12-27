Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:55

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

PMR prende homem com veículo roubado transportando 384 quilos de maconha na MS 166

Renan Nucci

Publicado em 27/12/2018 às 15:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Por volta das 19h30min de 26/12, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) estava em patrulhamento pela Rodovia MS 166 proximidades do entroncamento com a Rodovia MS 382, quando perceberam que um veículo Fiat/Uno, que trafegava em sentido contrário, ao avistar a equipe policial efetuou manobra de retorno na referida rodovia e seguiu em alta velocidade.

A equipe saiu em acompanhamento tático do veículo e logo após cerca de 500 metros depararam-se com outro Fiat/Uno de cor cinza que também seguia em sentido contrário e tentou efetuar a manobra de retorno, porém foi surpreendido pela equipe. Ao abordarem este segundo veículo, os policiais visualizaram a existência de vários tabletes de substância orgânica aparentando ser maconha, que estavam em fardos no interior do veículo, totalizando 384 quilos.

Em ato contínuo, a equipe saiu no encalço do primeiro veículo pois, seria o ‘batedor da carga’, segundo o homem que acabara de ser preso. Porém, após várias diligências na região, não foi possível localizá-lo. A respeito dos fatos, o condutor declarou que foi contratado em Campo Grande por um desconhecido para ir até a cidade de Bela Vista, onde pegaria o veículo e o levaria até Campo Grande e o deixaria nas proximidades do aeroporto internacional.

O autor foi checado nos sistemas policiais sendo identificado como H.S.A. (38) com extensa ficha criminal e também constatado que o Uno ora apreendido se trata de veículo produto de roubo/furto ocorrido na cidade de Campo Grande, no dia 19/12/2018. O autor foi apresentado sem lesões corporais juntamente com o veículo e a droga (aproximadamente 420 tabletes totalizando 384 quilogramas) na Delegacia de Polícia de Maracaju, onde foi lavrado o flagrante.

Em caso de emergência ligue 198 ou baixe o aplicativo “RODOVIA VIVA – PMR MS” (já disponível nas lojas de aplicativos móveis), faça denúncias e se relacione com a Polícia Militar Rodoviária.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo