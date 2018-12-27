PMR prende homem com veículo roubado transportando 384 quilos de maconha na MS 166

Por volta das 19h30min de 26/12, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) estava em patrulhamento pela Rodovia MS 166 proximidades do entroncamento com a Rodovia MS 382, quando perceberam que um veículo Fiat/Uno, que trafegava em sentido contrário, ao avistar a equipe policial efetuou manobra de retorno na referida rodovia e seguiu em alta velocidade.

A equipe saiu em acompanhamento tático do veículo e logo após cerca de 500 metros depararam-se com outro Fiat/Uno de cor cinza que também seguia em sentido contrário e tentou efetuar a manobra de retorno, porém foi surpreendido pela equipe. Ao abordarem este segundo veículo, os policiais visualizaram a existência de vários tabletes de substância orgânica aparentando ser maconha, que estavam em fardos no interior do veículo, totalizando 384 quilos.

Em ato contínuo, a equipe saiu no encalço do primeiro veículo pois, seria o ‘batedor da carga’, segundo o homem que acabara de ser preso. Porém, após várias diligências na região, não foi possível localizá-lo. A respeito dos fatos, o condutor declarou que foi contratado em Campo Grande por um desconhecido para ir até a cidade de Bela Vista, onde pegaria o veículo e o levaria até Campo Grande e o deixaria nas proximidades do aeroporto internacional.

O autor foi checado nos sistemas policiais sendo identificado como H.S.A. (38) com extensa ficha criminal e também constatado que o Uno ora apreendido se trata de veículo produto de roubo/furto ocorrido na cidade de Campo Grande, no dia 19/12/2018. O autor foi apresentado sem lesões corporais juntamente com o veículo e a droga (aproximadamente 420 tabletes totalizando 384 quilogramas) na Delegacia de Polícia de Maracaju, onde foi lavrado o flagrante.

Em caso de emergência ligue 198 ou baixe o aplicativo “RODOVIA VIVA – PMR MS” (já disponível nas lojas de aplicativos móveis), faça denúncias e se relacione com a Polícia Militar Rodoviária.