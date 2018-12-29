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RECEPTAÇÃO

Polícia recupera moto roubada no Bairro Guanandy

Jovem de 22 anos foi detido e disse que não sabia que a moto era roubada

Bruna Aquino

Publicado em 29/12/2018 às 17:00

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A Polícia Militar recuperou uma motocicleta roubada na tarde de ontem (28), na Rua  Marechal Mallet, no Bairro Guanandy, em Aquidauana. Um jovem de 22 anos foi detido por receptação e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a Polícia Civil, durante patrulhamento no centro da cidade, os policiais perceberam o jovem parado na rua aparentemente com problemas mecânicos na motocicleta marca Honda. Ao ver a viatura, o jovem ficou nervoso, mas permaneceu parado no mesmo local.

Ao realizar uma vistoria na motocicleta, os policiais constataram que a placa não estava correspondente com o número do chassi do veículo. 

Conforme perguntado pelos policiais, o rapaz disse que a motocicleta era de um cliente da oficina onde trabalha em Anastácio. Em seguida, o jovem mudou a versão dos fatos e contou que tinha pego a motocicleta em uma troca com o vizinho e deu o celular, uma caixa de som e mais R$200. Ele disse que adquiriu o veículo uma semana atrás e não sabia que a moto era roubada.

A motocicleta foi apreendida e o jovem foi detido e encaminhado até a delegacia de polícia por receptação culposa.

 

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