Polícia recupera moto roubada no Bairro Guanandy

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta roubada na tarde de ontem (28), na Rua Marechal Mallet, no Bairro Guanandy, em Aquidauana. Um jovem de 22 anos foi detido por receptação e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a Polícia Civil, durante patrulhamento no centro da cidade, os policiais perceberam o jovem parado na rua aparentemente com problemas mecânicos na motocicleta marca Honda. Ao ver a viatura, o jovem ficou nervoso, mas permaneceu parado no mesmo local.

Ao realizar uma vistoria na motocicleta, os policiais constataram que a placa não estava correspondente com o número do chassi do veículo.

Conforme perguntado pelos policiais, o rapaz disse que a motocicleta era de um cliente da oficina onde trabalha em Anastácio. Em seguida, o jovem mudou a versão dos fatos e contou que tinha pego a motocicleta em uma troca com o vizinho e deu o celular, uma caixa de som e mais R$200. Ele disse que adquiriu o veículo uma semana atrás e não sabia que a moto era roubada.

A motocicleta foi apreendida e o jovem foi detido e encaminhado até a delegacia de polícia por receptação culposa.