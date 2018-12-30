Dois são presos tentando levar carro roubado para a Bolívia

ROUBO
Dupla foi presa em flagrante por roubo
Dois homens foram presos na tarde de ontem (29) após tentarem levar carro roubado para a Bolívia. A prisão em flagrante ocorreu durante fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Miranda. Não há identificação dos presos.
De acordo com a polícia, a dupla alugou o veículo em Belo Horizonte (BH) e em vez de devolver na data prevista em contrato, pretendiam levar a picape até a fronteira com a Bolívia para comercializar o veículo.
No entanto, a empresa responsável pela locação descobriu que o documento entregue pelos criminosos era falso e registrou boletim de ocorrência de roubo e furto.
A dupla foi presa e encaminhada até a delegacia de polícia em Miranda. O condutor do carro tem passagem por tráfico de drogas.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS