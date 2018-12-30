Dois são presos tentando levar carro roubado para a Bolívia

Dois homens foram presos na tarde de ontem (29) após tentarem levar carro roubado para a Bolívia. A prisão em flagrante ocorreu durante fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Miranda. Não há identificação dos presos.

De acordo com a polícia, a dupla alugou o veículo em Belo Horizonte (BH) e em vez de devolver na data prevista em contrato, pretendiam levar a picape até a fronteira com a Bolívia para comercializar o veículo.



No entanto, a empresa responsável pela locação descobriu que o documento entregue pelos criminosos era falso e registrou boletim de ocorrência de roubo e furto.

A dupla foi presa e encaminhada até a delegacia de polícia em Miranda. O condutor do carro tem passagem por tráfico de drogas.