Homem é morto a facadas dentro de bar em Bonito

Paulo de Barros foi morto a facadas no início do mês enquanto estava em um bar localizado na Rua das Ágatas no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Bonito. As pessoas que estavam no local não souberam dizer quem seria o autor do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na região e encontrou a vítima caída próximo a mesa de sinuca. A equipe de resgate tentou reanimar Paulo e ele foi levado ainda com vida para o hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No bar, a perícia encontrou uma faca suja de sangue perto da mesa de sinuca, o que indica que a vítima e o autor tiveram uma desavença durante o jogo de sinuca.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Bonito e o suspeito ainda não foi localizado.