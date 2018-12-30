Por R$ 5, dono de bar é esfaqueado após cobrar dívida de cliente

VIOLÊNCIA
Vítima foi atingida por duas facadas, uma no peito e outra na barriga
Um comerciante, de 38 anos, identificado apenas como J.R.G, proprietário de um bar foi esfaqueado por volta das 19h de ontem (29), após cobrar a dívida de uma cerveja de R$ 5 consumida por um rapaz que estava com o amigo. O crime ocorreu na Rua Luciano Corrêa da Silva, no estabelecimento da vítima em Rio Brilhante.
De acordo com o portal Rio Brilhante em Tempo Real, o dono do bar foi atingido com dois golpes no peito e na barriga ao mesmo tempo. De acordo com o filho da vítima, um adolescente de 17 anos, que também estava no bar, o pai foi cobrar a dívida de um dos suspeitos, e em seguida, ele e um amigo puxaram as facas e atingiram o comerciante.
Uma ambulância que estava próxima ao local socorreu a vítima até o hospital de Rio Brilhante, mas logo precisou ser transferido para o hospital da Vida em Dourados, devido a gravidade dos ferimentos.
De acordo com o delegado Alexandre Neves, da Polícia Civil de Rio Brilhante, esteve no hospital colhendo mais informações sobre o caso e os policiais do município estão em busca dos suspeitos que foram identificados. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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