Homem é preso após furtar latas de cerveja no Bairro Alto

AQUIDAUANA
Um homem de 38 anos, identificado apenas como E.C, foi preso após furtar uma caixa de cerveja “latão” na manhã de ontem (30), em conveniência no Bairro Alto, em Aquidauana. O autor do furto, confessou que tinha pego as cervejas sem pagar, mas no momento da prisão já havia consumido toda a bebida.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar localizou o suspeito próximo a conveniência, mas ele não estava mais com as latas de cerveja. O homem confessou o crime e disse que após o furto fugiu de bicicleta.
A proprietária da conveniência disse que a mãe dela viu o momento em que o homem saiu com a caixa de cerveja em atitude suspeita. Em seguida, elas olharam as câmeras de segurança, flagraram a atitude e acionaram a Polícia Militar.
E.C foi detido e encaminhado até a Delegacia de Polícia em Aquidauana.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS