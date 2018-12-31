Homem é preso após furtar latas de cerveja no Bairro Alto

Um homem de 38 anos, identificado apenas como E.C, foi preso após furtar uma caixa de cerveja “latão” na manhã de ontem (30), em conveniência no Bairro Alto, em Aquidauana. O autor do furto, confessou que tinha pego as cervejas sem pagar, mas no momento da prisão já havia consumido toda a bebida.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar localizou o suspeito próximo a conveniência, mas ele não estava mais com as latas de cerveja. O homem confessou o crime e disse que após o furto fugiu de bicicleta.

A proprietária da conveniência disse que a mãe dela viu o momento em que o homem saiu com a caixa de cerveja em atitude suspeita. Em seguida, elas olharam as câmeras de segurança, flagraram a atitude e acionaram a Polícia Militar.



E.C foi detido e encaminhado até a Delegacia de Polícia em Aquidauana.