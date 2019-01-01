Dupla faz arruaça de moto, tenta fugir da polícia, mas acaba detida no Bairro Alto

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram detidos na madrugada desta terça-feira (1º), fazendo arruaça de moto na Rua Doutor Sabino, no Bairro Alto, em Aquidauana. Os jovens tentaram fugir da Polícia Militar, caíram da motocicleta Honda Titan, mas só foram contidos com disparos de bala de borracha.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 4h40, os policiais estavam em diligências pela região, quando encontraram os dois jovens fazendo bagunça e zigue-zague na rua causando perigo para outros motoristas. Em seguida, os policiais deram ordem de parada, mas a dupla empreendeu fuga.

Começou perseguição e devida a velocidade em que o condutor pilotava a motocicleta, o garupa se desequilibrou e caiu no chão. O jovem deixou o amigo para trás e continuou a fuga. Ele só foi detido, quando os policiais dispararam bala de borracha e o jovem também caiu da motocicleta.

A dupla detida por direção perigosa foi encaminhada até a Delegacia de Polícia de Aquidauana.