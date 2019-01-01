Dupla faz arruaça de moto, tenta fugir da polícia, mas acaba detida no Bairro Alto

SE DERAM MAL
Caso aconteceu por volta das 4h desta terça-feira
Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram detidos na madrugada desta terça-feira (1º), fazendo arruaça de moto na Rua Doutor Sabino, no Bairro Alto, em Aquidauana. Os jovens tentaram fugir da Polícia Militar, caíram da motocicleta Honda Titan, mas só foram contidos com disparos de bala de borracha.
De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 4h40, os policiais estavam em diligências pela região, quando encontraram os dois jovens fazendo bagunça e zigue-zague na rua causando perigo para outros motoristas. Em seguida, os policiais deram ordem de parada, mas a dupla empreendeu fuga.
Começou perseguição e devida a velocidade em que o condutor pilotava a motocicleta, o garupa se desequilibrou e caiu no chão. O jovem deixou o amigo para trás e continuou a fuga. Ele só foi detido, quando os policiais dispararam bala de borracha e o jovem também caiu da motocicleta.
A dupla detida por direção perigosa foi encaminhada até a Delegacia de Polícia de Aquidauana.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS