Durante festa da virada, jovem agride esposa à socos em frente à prefeitura

Durante festa de Ano Novo, um jovem de 22 anos agrediu a esposa de 25, com socos no rosto. A agressão ocorreu por volta das 2h40 na Rua Luiz da Costa Gomes, Bairro Cidade Nova, em Aquidauana.

Em frente a prefeitura da cidade, segundo boletim de ocorrência, o casal se desentendeu por motivo fútil, e com raiva, o autor agrediu a esposa que ficou com hematomas no rosto e machucados na perna do lado esquerdo. Após as agressões, o jovem fugiu a pé.

O caso foi registrado na 1ª DP de Aquidauana como violência doméstica e será investigado pela Polícia Civil. O agressor não foi localizado.