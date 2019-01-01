Durante festa da virada, jovem agride esposa à socos em frente à prefeitura

VIOLÊNCIA
Caso foi parar na delegacia de polícia
Durante festa de Ano Novo, um jovem de 22 anos agrediu a esposa de 25, com socos no rosto. A agressão ocorreu por volta das 2h40 na Rua Luiz da Costa Gomes, Bairro Cidade Nova, em Aquidauana.
Em frente a prefeitura da cidade, segundo boletim de ocorrência, o casal se desentendeu por motivo fútil, e com raiva, o autor agrediu a esposa que ficou com hematomas no rosto e machucados na perna do lado esquerdo. Após as agressões, o jovem fugiu a pé.
O caso foi registrado na 1ª DP de Aquidauana como violência doméstica e será investigado pela Polícia Civil. O agressor não foi localizado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS