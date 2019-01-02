Após discussão em pesqueiro, homem é morto em sua residência no Nova Aquidauana

Vilmar dos Santos Samuel, de 39 anos, foi assassinado a tiros no dia 31, em sua residência no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, após discussão em um pesqueiro. O suspeito foi identificado como um auxiliar de serviços gerais de 31 anos que foi visto deixando o local de moto.

Segundo o boletim de ocorrência, pela manhã, ambos estavam no pesqueiro onde se desentenderam por motivos ainda não revelados. Mais tarde, o suspeito foi até à residência de Vilmar, onde o surpreendeu.

A vítima foi atingida por disparos na mão direita, tórax e lado esquerdo do rosto, morrendo no local. Uma testemunha que estava na residência disse à Polícia Civil ter ouvido o arrombamento de uma porta e em seguida os disparos.

Esta testemunha disse que fugiu para pedir ajuda a uma vizinho e quando voltou, viu Vilmar caído, gravemente ferido, e o suspeito fugindo em uma moto com outra pessoa. Os investigadores trabalham para localizar e prender o autor.



