Após discussão em pesqueiro, homem é morto em sua residência no Nova Aquidauana

Homicídio
Suspeito foi identificado como sendo homem de 31 anos
Vilmar dos Santos Samuel, de 39 anos, foi assassinado a tiros no dia 31, em sua residência no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, após discussão em um pesqueiro. O suspeito foi identificado como um auxiliar de serviços gerais de 31 anos que foi visto deixando o local de moto.
Segundo o boletim de ocorrência, pela manhã, ambos estavam no pesqueiro onde se desentenderam por motivos ainda não revelados. Mais tarde, o suspeito foi até à residência de Vilmar, onde o surpreendeu.
A vítima foi atingida por disparos na mão direita, tórax e lado esquerdo do rosto, morrendo no local. Uma testemunha que estava na residência disse à Polícia Civil ter ouvido o arrombamento de uma porta e em seguida os disparos.
Esta testemunha disse que fugiu para pedir ajuda a uma vizinho e quando voltou, viu Vilmar caído, gravemente ferido, e o suspeito fugindo em uma moto com outra pessoa. Os investigadores trabalham para localizar e prender o autor.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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