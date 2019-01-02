Polícia Civil esclareceu todos os feminicídios durante o ano de 2018 em MS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral – DGPC, apresenta a prestação de contas do trabalho desenvolvido no último ano de 2018, no Estado de Mato Grosso do Sul. Os índices, principalmente na resolução dos crimes contra a vida, destacam uma Polícia Judiciária presente e atuante, no combate à criminalidade.

Os resultados apresentados são frutos do compromisso de cada policial em Servir e Proteger a população, agindo sempre de modo preventivo e repressivo.

Embora o ideal seria que os crimes não ocorressem, os dados obtidos mostram uma excelente atuação repressiva da Polícia Civil no Estado de Mato Grosso do Sul.

A resolutividade de crimes reflete números positivos e decorrem dos investimentos que o governo do Estado têm feito na melhoria da segurança pública, com investimentos na ordem de 115 milhões de reais, com pessoal, equipamentos e viaturas, dando suporte ao desenvolvimento dos trabalhos da Polícia Judiciária.





O Delegado Geral da Polícia Civil, Dr. Marcelo Vargas Lopes, parabeniza o trabalho realizado por todos os servidores e policiais civis lotados nas Unidades Policiais, os grupos de investigações e ainda a atuação conjunta com as demais forças de segurança em todas as suas esferas.