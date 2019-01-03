PM prende homem que furtou rádio em loja no centro de Aquidauana

Policial
Homem de 33 anos de idade foi preso e entregue à Delegacia de Polícia
Por volta das 18 horas de ontem (02.01), um homem foi preso pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar, após ser flagrado com um aparelho de rádio, furtado de uma loja no Centro Comercial de Aquidauana.
A ação teve início quando uma testemunha informou aos policiais militares que faziam rondas pelo centro da cidade, sobre a atitude suspeita de duas pessoas que discutiam rispidamente e trocavam empurrões, enquanto caminhavam pela calçada. Logo em seguida, ao averiguar a situação, a guarnição de serviço encontrou apenas um deles no local indicado, portando com um aparelho de rádio. Questionado sobre o eletrônico, o autor confessou ter furtado de uma loja, instantes antes.
Tal objeto foi reconhecido pelo proprietário do estabelecimento comercial, como sendo um dos que estavam em sua prateleira. Pelo crime cometido, o homem de 33 anos de idade foi preso e entregue à Delegacia de Polícia de Aquidauana.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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